『エンダースキーマ Hender Scheme サイエンスベース 化瓶 花瓶【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月19日 13時 09分に出品され03月19日 13時 09分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在73件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 エンダースキーマ Hender Scheme

サイエンスベース science vase

(フラワーベース)



① Beaker/500ml

¥11,000 tax inc

detail

新品未使用

science vase：化瓶 line

material: cow leather/borosilicate glass

color: natural

φ9.9 × H12.1 cm

レザー取り外し可能



②Erlenmeyer flask/100ml

¥6,600 tax inc

detail

1回使用

science vase：化瓶 line

material: cow leather/borosilicate glass

color: natural

φ7.3 × H10.2 cm

レザー取り外し可能



店舗にて3点衝動買いしたうちの2つです。

beakerは未使用のままキャビネットで飾って

保管していたので特に問題なく綺麗なお品

かと思います。Erlenmeyer flaskは一度使用

しただけなので傷等のダメージは全くない

かと思います。

小さな草花でもとても可愛い素敵な空間を

演出してくれるオススメのお品です。

ドライフラワーも合うと思います♪

物が増えてきたので出品させて頂きます。

送料込みの為お値下げはごめんなさい。



即購入OK

年末年始も対応させて頂きます！ 商品の情報 カテゴリー: 家具・インテリア>>>インテリア小物>>>花瓶・フラワースタンド 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エンダースキーマ