『【新品未使用】エルメス 新品 チャーム付きツイリー パティスリーフランセーズ 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 02時 33分に出品され04月07日 02時 33分に終了予定です。即決価格は16,100円に設定されています。現在736件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 都内エルメスブティックより購入しました。



2本セットでご希望の方は倍額で購入可能です。



2023エルメス限定チャーム付きツイリーです！

パティスリーフランセーズ



商品状態:

新品未使用



付属品:

リボン



高額品の為、確認したい事があれば購入前にお問い合わせ下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【新品未使用】エルメス 新品 チャーム付きツイリー パティスリーフランセーズ 黒