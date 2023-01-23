『wool rich ウールリッチXS 美品ダウンジャケット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月08日 12時 42分に出品され04月08日 12時 42分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在316件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます

ウールリッチ、ボウブリッジ ダウンコートお色はカーキです



サイズはXSですが、日本のサイズですとMサイズまたは9号サイズの方におすすめです



身長160㎝普通体型でぴったりでした

フードの取り外しが出来、オフィススタイルにも合わせられますよ

シンプルで飽きのこないデザインです



タバコ吸いません、ペットなし、香水もつけておりません

写真に首周り載せてます、化粧汚れないです

袖周りも汚れありません



下記ご参照下さい



素材は表面 綿 60%.ナイロン40%.裏地ポリエステル100%

詰め物ダウン85%.フェザー15% ファーはラビット

サイズXS 着丈88センチ、袖丈61センチ

【WOOLRICH (ウールリッチ)/U.S.A.】

WOOLRICHは、ジョン・リッチ二世が1830年にアメリカ東海岸ペンシルベニア北部に創業したアメリカ最古のアウトドア・ブランド。

ハンター用ジャケットからマウンテンパーカ、ダウンジャケットまで幅広いアイテムを展開しています。

180年を超える歴史の中で培われたウェアは、常にアップデートを繰り返し、多くのファンを魅了しています。



自宅保管品になりますので、神経質な方はご遠慮下さいませ

一通りチェックしております、目立つキズや汚れもなく綺麗ですよ



北海道や沖縄に発送希望の方は事前にご相談下さいませ







着丈···ミドル

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり（取外し可）

季節感···冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ウールリッチ カラー: グレイ系/ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ wool

rich



ウールリッチXS

美品ダウンジャケット