『値下交渉OK！DICE SHOWDOWN 23-24 ダイス ゴーグル【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 10時 58分に出品され04月03日 10時 58分に終了予定です。即決価格は11,555円に設定されています。現在532件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 23-24 DICE SHOWDOWN SD34570 (C-UL LGR/LSI)

色はホワイト サイズフリー

可視光線透過率：15%～55%（晴天～降雪）

紫外線透過率：0.1%以下（UVカット99.9%以上）

調光レンズで晴天からナイターまで使えます。



目視できる範囲、レンズに傷は見受けられません。

ゴムバンド、スポンジ部も状態良好。

レンズ裏面に薄いスレはありますが、視認に影響はない程度です。気になるようであれば購入者様の方で磨いてもらった方がいいと思います。



モリスポで23,100円で購入。

サブゴーグルとして持っていたので奥美濃エリアの猛吹雪の悪天候時の2度着用です。

理由は他にギアが欲しく金銭的に厳しいので手放します…！ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ダイス