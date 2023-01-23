『K.T KIYOKO TAKASEコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 54分に出品され03月17日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,761円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|M
|ブランド:
|ケーティーキヨコタカセ
23区 ロングコート フーデットコート アンゴラ ウール ブラック サイズ38
¥ 8876
IENA サイドロングスリット ロングコート ノーカラー ボタン ウエストベルト
¥ 10192
極美品 ポールスミス バイカラーチェスターコート ヒョウ柄
¥ 16269
<値下げ>musubore トレンチコート パープル
¥ 9360
ブルーレベルクレストブリッジ ダッフルコート 40 キャメル
¥ 10250
LE PHIL ルフィル ソフトウールビーバージレ 美品
¥ 12500
【新品未使用品】Tommy girl コート
¥ 7800
【希少】ノースフェイス ダウンジャケット レディースXSサイズ ダウンコート
¥ 7714
【新品同様】theory セオリー カシミヤ混コート ネイビー
¥ 19950
MaxMara コート
¥ 36156
STORY掲載品 AMACA アマカ 三陽商会 ダウンコート 42 高島屋
¥ 13500
お袖ぽわん ノーカラーコート ザラ ZARA ホワイト
¥ 11000
ピアッツァセンビオーネ イタリー製 新品未使用
¥ 34711
【patagonia】未使用☆レトロX・コート☆M
¥ 13500
エンフォルド リバーウールガウンコート カシミヤ混 ロング ダークグリーン 36
¥ 7254
ヘルノクリップドダウンジャケットリバーシブル45000円→20000円
¥ 11050
Canada Goose Arctic Program ダウンジャケット
¥ 12500
DUVETICAの美品タグ付きダウンジャケット
¥ 50250
落札価格10761円
89 入札履歴
終了
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