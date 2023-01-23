『K.T KIYOKO TAKASEコート【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 07時 54分に出品され03月17日 07時 54分に終了予定です。即決価格は10,761円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 まず初めに自己紹介文をお読み下さい♪





フード（襟）のファー部分は取り外し可能です。

見た感じ目立った傷などはなく綺麗な状態ですが中古品ご理解いただいた上でご購入お願いいたします。

サイズ:9号







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#23区 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ケーティーキヨコタカセ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ K.T

KIYOKO

TAKASEコート