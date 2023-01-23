『新品 160cm NIKE ナイキ ジュニア アウター 中綿ジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 18時 52分に出品され03月11日 18時 52分に終了予定です。即決価格は8,346円に設定されています。現在597件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ジュニアモデル

サイズ

タグ表記・・160

胸囲・・75〜82cm

身長・・150〜160



着丈・・79

身幅・・48

素材・・・ポリエステル100%

中綿 ポリエステル 100%

カラー・・ライトボーン ココナッツミルク



※採寸には誤差がございます。



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〈商品説明〉

ナイキ スポーツウェア ヘビーウェイト シンセティック フィル イージーオン



スタイルを損なわない、寒い日に最適なパファージャケット。 寒い雨の朝もベッドから転がり出るのと同じくらい簡単に羽織れるロングジャケットです。 ジッパーを上げれば、出かける準備は完了。 合成ダウンの断熱効果と快適なフードで肌を刺すような寒さをシャットダウンし、体を暖かくカバーします。



撥水素材で悪天候でもさらりとした状態をキープ。



Nike Therma-FITテクノロジーが体温調節をサポートし、寒い日も暖かい着心地をキープ。 100％リサイクル繊維でありながら厚みのあるThermore® Ecodown® Fibers Geniusを中わたに使用して、ダウンの断熱素材のようなスタイルと着心地を実現。



ポケットは伸縮性に優れたメッシュ素材の裏地付き。ジッパーやスナップボタンを使わずに、あらゆるアイテムを整理して安全に収納可能。



袖口のスナップボタンを外せば、かさばる袖や手袋を入れるスペースができ、スナップボタンを閉じればぴったりとフィット。

あらゆる体型や体格に合わせてデザインし、フィット感を改良した、すべての子どものためのアイテムです。



裾のドローストリングでフィット感を調節し、冷気をシャットアウト。



Y2S2702482

スニーカー

DFファッション 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>キッズ服(100cm~)>>>コート 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 160cm ブランド: ナイキ