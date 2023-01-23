『【新品】NANO UNIVERSE 西川ダウン/サージロングダウン【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 55分に出品され03月07日 23時 55分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在296件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 NANO UNIVERSE 西川ダウン/サージロングダウン



こちらの商品は《新品・未使用品》になります。タグ付きです。



ブランド：NANO UNIVERSE(ナノユニバース)

商品：西川ダウン／サージロングダウン 2021/2022年秋冬モデル

品番：NL12DWW001TS/669-1214001

定価：52,800円（税込）



カラー：ネイビー



サイズ：４０

着丈88.5CM 身幅53.3CM 肩幅41CM 袖丈64CM



《素材》

表生地：ポリエステル100% (詰物)ダウン90% フェザー10%

裏生地：ナイロン100%

ファー部分:フォックス

リブ部分:ポリエステル97% ポリウレタン3%



―DETAIL―

・人気のダウンが素材と型を微調整してアップデート

・華やかで高級感のあるブルーフォックスファー

・ファーとフードは取り外し可能



―FABRIC (羽毛)―

・一般的な羽毛と比べ約2倍の飼育期間を有するフレンチダック

・国内で丁寧に洗浄/乾燥/選別した独自のフレッシュアップ加工(R)

・保温性が高く、綺麗が長持ちする上質なダウン

・カビや雑菌の繁殖を抑制する抗菌/防臭加工



―FABRIC (表地)―

・ウールのような独特のドライタッチな風合い

・新色で明るいカラーのアイボリーが登場

・ポケットの袋布には赤外線反射で熱をキープする機能素材

・静電気が起きにくい放電テープを内側に採用

・撥水加工 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: ナノユニバース

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【新品】NANO

UNIVERSE

西川ダウン/サージロングダウン