『使用回数1回 SONY FE-85mm F1.8 Eマウント 単焦点 レンズ【2024年最新】 』はヤフオクでから03月21日 15時 23分に出品され03月21日 15時 23分に終了予定です。即決価格は28,150円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024年に新品で購入しました。

室内で1度のみ使用し防湿庫で保管しておりました。

素人目ではありますが内部にチリや埃は無いようです。



梱包材で保護をし、防水対策をして匿名配送にて発送します。



サイズ...α Eマウント

ソニー モデル名...FE 85mm F1.8



返品、交換は致しかねます。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: α Eマウント ブランド: ソニー