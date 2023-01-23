『極美品✨ロンドントラディション アーバンリサーチ別注 ダッフルコート レッド 赤【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月20日 11時 39分に出品され04月20日 11時 39分に終了予定です。即決価格は7,332円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます♩



アウター、コートを他にも多数出品しているので、

#cityのアウター

#city一覧

もぜひご覧ください♩





○アイテム

LONDON TRADITION ロンドン トラディション

URBAN RESEARCH アーバンリサーチ

ロングコート ダッフルコート フーデッドコート

フード トグル 水牛 牛革 カウレザー 本革

裏地総柄 裏地チェック柄

イングランド製 イギリス製



○サイズ（cm）

フリーサイズ

着丈94

袖丈61

肩幅38

身幅50



平置き実寸。

着画はお断りいたします。



○素材（%）

本体 ウール70、ポリエステル15、ナイロン10、アクリル5

レザー部分 牛革



○状態

目立った傷や汚れもなく美品です♩



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。



○アイテム詳細

ロンドントラディションのアーバンリサーチ別注の

ダッフルコートです♩



お尻まですっぽりカバーしてくれる丈感で

防寒にも優れ、パンツ、スカートスタイル

どちらにも合わせやすい長さで使い勝手抜群です◎



大きいサイズ感のフリーサイズなので

ゆとりを持ってご着用頂けます♩



某有名リサイルショップで購入したものなので

正規品になりますのでご安心ください♩



この機会にいかがでしょうか？？



○カラー

レッド 赤



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



ご購入前にプロフィールのご確認をよろしくお願い致します。



M081609210033 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ロンドントラディション

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品✨ロンドントラディション

アーバンリサーチ別注

ダッフルコート

レッド

赤