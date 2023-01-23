『メンズM レディースL ノースフェイス サミットシリーズ ダウンジャケット 赤【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月31日 20時 18分に出品され03月31日 20時 18分に終了予定です。即決価格は8,190円に設定されています。現在1件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。このダウンジャケットは、寒い季節に最適な選択です。



【優れた保温性】

700フィルパワーのダウンを使用しており、軽量でありながら高い保温性を誇ります。寒冷地での使用に適しています。



【デザインと機能】

赤色のデザインは目を引き、フードは取り外し可能で、シーンに応じてスタイルを変えることができます。

【商品状態】

目立った傷やシミもなく、

全体的に綺麗な状態です。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: 赤

- 素材: ダウン

- フード: 取り外し可能

- 特徴: ダウンジャケット

- モデル: 700サミットシリーズ



メンズ M相当

レディースL



肩幅 42㎝

身幅 52㎝

袖丈 57㎝

身丈 61㎝



#古着屋アークティック



No.40



カラー···レッド



素材(詰め物)···ダウン



素材(表地)···ポリエステル



素材(表地)···ポリエステル 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ メンズM

レディースL

ノースフェイス サミットシリーズ ダウンジャケット

赤