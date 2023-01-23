『新品未使用 初期インク付き プリンター本体 エプソン カラリオ EW-052A【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 20時 56分に出品され03月11日 20時 56分に終了予定です。即決価格は7,550円に設定されています。現在628件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未使用 初期インク付き

プリンター本体 エプソン カラリオ EW-052A

インクジェットプリンター カラリオ ホワイト



お値下げしていません。



※未開封商品、セットアップ用純正インク付属。



※直接元箱に伝票を貼り発送します。



※USBケーブルは別売りです。



★＋400円でUSBケーブル同梱可能

(新品、バッファロー、ホワイト、1m)



※直接元箱に伝票を貼り発送します。



※2023年12月購入品。

1年間メーカー保証。納品書付属。

新品未使用、動作確認していないため、いかなる場合も交換・返品はしていません。

「セットアップがわからない、うまくいかない」「初期不良」等は、ご自身でメーカーに問い合わせ願います。



【詳細】

すっきりコンパクトで、文書がキレイ

スマホとの接続に対応

機能:コピー/スキャン/プリンター

最大用紙サイズ:A4

インクタイプ:4色(黒顔料・カラー染料)/独立型

給紙:背面給紙、給紙容量【リア(背面)トレイ】A4:最大50枚(75g/m2)、ハガキ:最大20枚

接続方法:無線LAN (Wi-Fi) 対応、USB対応

自動両面印刷:非対応



●すっきりコンパクトで、文書がキレイ。

プリンター、コピー、スキャナーの機能を備えたコンパクトでスタイリッシュなデザイン。

置き場所を選びません。

くっきりブラックで文書がキレイ。



●スマホとの接続がさらにカンタン！

スマホからのプリントに対応。

さらにアプリを使うことでスマホからプリンターの操作も可能になります。

スマホのなかで眠っている大切な思い出や日常で使う文書など、思い立ったらすぐにプリントすることができます。

さらに、様々なレイアウトで写真をプリントできる「Epson Creative Print」や年賀状を作成できる「スマホでカラリオ年賀」など、豊富なアプリを用意しているのでスマホでプリントする楽しさが広がります。 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>プリンター・複合機 商品の状態: 新品、未使用