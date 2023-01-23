『【新品】空気清浄機 純正交換用蚊取りシート3枚付き HARP FU-GK50-B【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 17時 38分に出品され03月14日 17時 38分に終了予定です。即決価格は10,985円に設定されています。現在583件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品 SHARP FU-GK50-B

純正蚊取りシート 別売り3枚付（Amazonでは1枚1200円ほど）

※値下げ不可です

color: BLACK

自動運転有

適用床面積クラス別: 20畳以上

集塵フィルタ買替交換対応有

風量/クラス別1: 5.1−6.0 リッポウM/M



シャープの空気清浄機を出品します。



蚊取り機能もあり、夏にも重宝します。



プラズマクラスターも搭載しており、お部屋の空気を綺麗に保ってくれます。



色もブラックで、形もスタイリッシュな為、お部屋に置いても悪目立ちしないデザインです。





未使用品のため返品交換はお受けいたしかねますので、ご了承ください。



箱もありますので、こちらに伝票をはりお送りさせていただきます。



ご不明な点ございましたら、お気がねなくコメントください。

何卒宜しくお願い致します。



#シャープ

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0198 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ