『【美品】BLUE AIR 690i 空気清浄機 ブルーエア【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月18日 20時 03分に出品され04月18日 20時 03分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在242件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品名】

BLUE AIR クラシック 690i 空気清浄機 ブルーエア



【商品状態】

2020年製になります。購入してから1年ぐらい使用しました。フィルターの交換が必要かと思いますが、現状のままの出品となります。取扱説明書はありますが、外箱はありません。写真にあるものが全てです。



【参考価格】

約119,680円



【商品説明】

適用床面積 〜75畳



●99.97%除去

花粉、ダニなどのハウスダストはもちろん、0.1μmほどのウイルスレベルの微粒子まで99.97％除去します。



●HEPA Silent テクノロジー

粒子イオン化技術と高性能フィルター技術を融合した、ブルーエア独自の空気清浄技術です。空気中に漂う有害物質を大量に吸引し、イオナイザーでマイナスに帯電。予めプラス帯電を施してある多層構造のフィルターに、静電気の力で強力に吸着し除去します。



●省エネ

厳格なガイドラインに適合した省エネルギー製品に与えられる

ENERGY STAR®の認定を受けています。



【商品仕様】

・消費電力 12-80 W

・運転音 32-62 dB(A)

・清浄空気供給量 255-1105 m3/h

・1時間当たりの電気代 スピード1：0.3 円 スピード3：2.2 円

・8畳あたりの清浄時間 約4分

・最大適用床面(空気清浄)···40畳～

・PM2.5対応···PM2.5対応あり

・花粉モード···花粉モードあり



【商品機能】

・センサー

・Wi-Fi機能

Wi-Fiで「Blueair アプリ」と連携し、スマートフォンなどお手持ちのデバイスで操作できます。

【アプリの機能】

電源ON・OFF/スピード調整/屋外空気の可視化/LEDの明るさ調整/チャイルドロック/ナイトモード/室内空気の可視化（PM2.5・tVOC・温度・湿度）

・Blueair アプリ接続

・フィルター交換時期お知らせ機能





【商品サイズ】

高さ 約66cm

横幅 約50cm

奥行 約34cm

重量 約14kg



【梱包方法】

商品を緩衝材でしっかりと梱包後、ダンボールに入れて発送させていただきます。商品写真にてのご確認の上、ノークレーム、ノーリターンでお願いします。

神経質な方はご遠慮下さいませ。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ブルーエア