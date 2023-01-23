『マスターピース ショルダーバッグ ripe【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 19時 29分に出品され03月12日 19時 29分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在829件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧いただきありがとうございます

15年ほど前のマスターピースのショルダーバックです

カメラバックとして使用してたのでインナークッションを入れており型崩れなども少ないかと思います

多少の使用感と保管による汚れなどはありますが破れや穴、大きな痛みは見当たりません



古いということもありなかなか見当たらない型なのでこの機会にいかがでしょうか？



中古品であることをご理解いただける方のみ

ご検討よろしくお願いします





ブランド名 master-piece

◆サイズ詳細 横幅 約32cm、縦幅 約24cm、マチ 約11.5cm、ショルダー長さ 約120cm

◆仕様 ファスナーポケット×4

◆特徴 メッセンジャーバッグ

◆型番 222102-p Ripe

◆新品時の希望小売価格 36750

◆生産国 日本

◆素材詳細 超高密度特殊ポリエステル × ホースレザー防水鞣し



※寸法や詳細は販売サイトから引用させていただいてます 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: マスターピース

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ マスターピース ショルダーバッグ ripe