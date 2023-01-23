『カドー LEAF 320i 空気清浄機 インディゴブラック【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 20時 12分に出品され03月16日 20時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ホコリや有害物質、ウィルスなどは空気中を浮遊したあと、いったん床に落ちてしまったらどんなに強力な空気清浄機でも吸い上げることは困難です。

だからこそ床に落ちる前に吸い取る「浄化スピード」が最も大切です。

LEAF 320i に搭載した斜流ファンは、360度全面から吸引した空気を、パワフルに真上に送風。

室内の空気を早く大量に循環させることで、高い浄化スピードを実現します。



LEAF 320i は、天面の縁を極限まで狭くすることで空気の放出量を増やし、空気の循環効率を強化しました。縁には直感的にわかりやすい操作パネルを配し、ミニマルなデザインの中に機能性を詰め込んでいます。



取扱説明書、保証書等はございません。



定価税込60,500円 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 未使用に近い ブランド: カドー