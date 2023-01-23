『ワイルドシングス 両A面 リバーシブル ダウン 好配色【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月25日 20時 18分に出品され03月25日 20時 18分に終了予定です。即決価格は9,945円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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WILDTHINGSのリーバイスダウンジャケットです。

両面ともにとても良いカラー、配色となっています。柄の方はネイティブ柄っぽい感じとてもオシャレです。

ダウンもパンパンでめちゃくちゃ暖かいです。

合わせやすい色のアイテムをいかがでしょうか？



サイズS

肩幅…ラグランの為計測不可

身幅...52cm

袖丈...45cm脇下より計測

着丈...65cm



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カラー...グリーン



ノースフェイス

パタゴニア

コロンビア

モンクレール

カナダグース

モンベル

マーモット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ワイルドシングス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ワイルドシングス

両A面

リバーシブル

ダウン

好配色