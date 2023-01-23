『名作 70s chouinard dragon CH-112 バックパック【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月27日 04時 18分に出品され03月27日 04時 18分に終了予定です。即決価格は18,450円に設定されています。現在932件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】CHOUINARD EQUIPMENT / シュイナード イクイップメント

【アイテム名】 CH-112 ビンテージ バックパック

【カラー】red brown

【素材】nylon cotton leather

【サイズ】F

実寸 W28 H56.5 D17

【製造国】記載なし

【状態】中古 底面にスレ傷 一部汚れ 年代物にしては綺麗な状態だと思います



【CHOUINARD EQUIPMENT】



米国の登山家で ”パタゴニア”の創業者であるシュイナード氏が1970年代初期に立ち上げたパタゴニアの前身、グレート・パシフィックアイアンワークスが発売した幻のブランドCHOUINARD EQUIPMENTの chouinard dragon 70s CH-112 ビンテージ バックパックです。



シュイナード・イクイップメントカンパニーが発売したシュイナードザックは多くのアルピニスト達の羨望のアイテムであり、ステータスでもあったそうです。古着屋さんの天井にも誇らしげに飾ってあるのを目にしますね。



シュイナードザックと呼ばれる「Chouinard Dragon」は日本のテントやザック、寝袋などの袋物中心の製造販売会社クロスターが製造を行なっており、日本製です。ベルトパーツに誇らしげに刻印が入っています。



素材にはこの年代特有の荒めのナイロン生地、背面には珍しいコットン素材が使われています。



圧巻の作り込みは流石の一言で、型崩れを防ぐ背中の芯材や立体的な底面〜ウエストベルトデザイン、肉厚のレザーパーツ、スウェーデン製のFixlock、品質のいいロゴ入りのナイロンベルト等々、ディテールの宝石箱のようなバッグです。



伝説の初期タグの怪しげなマスクにスカーフ、そして長靴を履いたかわいいドラゴンが好きな人にはたまらなく愛おしく感じると思います。私もその一人です。



お好きな方に是非。





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カラー···レッド

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 名作

70s

chouinard

dragon

CH-112

バックパック