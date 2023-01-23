『FANATEC CSL Elite Steering Wheel WRC【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 23時 03分に出品され03月31日 23時 03分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在313件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 こちらの商品をご覧いただきありがとうございます。

ファナテックのWRC公式ステアリングホイールです。ＸBOX用ですが、PS5のGT7で動作してます。



開けるとき箱少し破損。

早い者勝ちです。



新品価格は2万5千8百円＋送料です。

あまり使ってませんが中古品ということで20000でお願いします。若干右のパドルシフトのフィーリングが悪いですが、操作に問題ありません。神経質な方は御遠慮ください。



もう少し大きいサイズのBMWGT2V2ステアリングホイールを購入したので出品します。まだ数日しか使ってません。プレイ時はグローブ着用。



ファームウェアは触っていません。



QRは付いていませんが、必要であれば余っているQR1ライトを付けます。



商品はファナテックのダンボールに入れて発送します。



よろしくお願いします。

コメントや交渉途中でも早い者勝ちとします。



#ファナテック

#FANATEC

#ハンコン 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>テレビゲーム>>>ハンドルコントローラー(ハンコン) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし