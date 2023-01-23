『STUSSY ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 09時 12分に出品され03月15日 09時 12分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在308件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 去年、公式サイトで購入したステューシーのダウンです。

これから寒くなる季節です。

ぜひ、購入検討お願いします

だいぶ、調子いいです^_^ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ STUSSY

ダウンジャケット