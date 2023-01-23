『【希少】XXL ポールアンドシャーク ステンカラーコート ネイビー ウール【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 11時 39分に出品され03月07日 11時 39分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在612件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 #だまほんのメンズアパレル部屋



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3000円以上 200円引き

5000円以上 300円引き

10000円以上 500円引き



※セール中は併用しておりません。

ご了承ください(._.)



★即購入OKです！





★プロフィールの確認もお願い致します(^-^)





■購入元



ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・ストア商品の鑑定済商品です。





○アイテム



PAUL&SHARK

ポールアンドシャーク

コート ロングコート ピーコート

ステンカラーコート 濃紺 チェック

MADE IN ITALY ビックサイズ





○サイズ XXL



〈ジャケット〉



着丈 92cm

肩幅 89cm(ラグランスリーブ)

身幅 67cm





●平置き採寸の為、多少の誤差はお許しください。(._.)



●尚、着画はごめんなさい(^o^;)





【素材】



写真参照





○状態



全体的に特に目立った傷や汚れ、破れも無いお品物になりますので、まだまだ沢山ご使用頂けます！





☆あくまでUsed(古着)のお品物になりますので、写真をご確認の上、ご理解の程よろしくお願いします。





○カラー ネイビー





♢素人検品のため見落としがある可能性も含めたお値段ですので、ご了承ください。





〇配送について



基本的には保証と匿名性が確保された

メルカリ便での発送となります。



畳みシワ等つく場合がございますが

ご理解ください。





★宜しくお願い致します(^.^)









管理番号：s/90013202/8734/764 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L) ブランド: ポールアンドシャーク

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少】XXL

ポールアンドシャーク

ステンカラーコート

ネイビー

ウール