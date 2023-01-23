『【希少カラー】 THE NORTH FACE ヌプシジャケット 700フィル【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 20時 12分に出品され03月28日 20時 12分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在959件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#gankousedclothing￼



1996 RETRO NUPTSE JACKET



表記サイズ...90



◉商品説明

古着屋で購入しました。人気のヌプシですが人と被らないビビッドカラーがかなり気に入っていた一着です。



韓国モデルで着丈短めなので、女性が着てもとても可愛いです。首元に隠しフード付き。



◉商品状態

着用は1シーズンのみ。

正面右胸あたりに小さなシミ、背中部分に小さなほつれ、背面の裾にボールペン跡のようなもの、袖口とポケットに黒ずみありますが全て購入した時からのものです。

フロントジップの金具についてたであろう引き手は元々ありませんでした。



状態は写真でご確認ください。



そのほか見落としている部分がある可能性がございますが、古着にご理解ある方のみご検討ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【希少カラー】

THE

NORTH

FACE

ヌプシジャケット

700フィル