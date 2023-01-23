『Joshua Ellis カシミヤ大判ストール【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 10時 59分に出品され03月28日 10時 59分に終了予定です。即決価格は22,540円に設定されています。現在116件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ヴェニラ・サックスブルー・セージ・グレーのチェック柄 カシミヤ大判ストールです。

淡いトーンが見せる優しくアンニュイな雰囲気を持っています。



素材 カシミヤ 100%



サイズ 幅 約70cm

長さ 約190cm



柄・デザイン···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ジョシュアエリス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ Joshua

Ellis

カシミヤ大判ストール