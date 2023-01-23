『FFヒーター コントローラー エバスべヒャーのスマートタイマー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月09日 06時 56分に出品され03月09日 06時 56分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在655件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エバスべヒャー ミクニ クライメット コントロール システムズ株式会社の「エアトロニック」シリーズのエアヒーター(12V車用FFヒーター)のコントローラーです。

１週間/ON•OFFタイマーが可能な「スマートタイマー」です。

納車時に付いていた「スマートタイマー」は、高機能過ぎたので、ON/OFF機能のみの「スマートセレクト」に交換しました。

取り外し不要になった「スマートタイマー」を出品します。

外箱、日本語の取扱説明書、配線図、多分ドイツ語と思われるDVD3枚があります。

配線図にも表記されていますが、「スマートタイマー」も「スマートセレクト」10本程の線が出ていますが、使用するのはそのうちの3本のみです。被覆の色を合わせて交換するだけです。

※写真に映っている「スマートセレクト」の外箱に「スマートタイマー」を入れてお送りします。

ご注意１：曜日フーマットはドイツ語表記になっています。

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#スマートタイマー 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>車>>>アクセサリー 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

カテゴリ 車・バイク・自転車

車

アクセサリー タグ FFヒーター

コントローラー

エバスべヒャーのスマートタイマー