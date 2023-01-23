『MONCLER 黒 ナイロンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月03日 21時 29分に出品され04月03日 21時 29分に終了予定です。即決価格は8,892円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

MONCLERは高品質なアウターウェアで知られ、耐久性とスタイルを兼ね備えています。



【機能性】

ナイロン素材は軽量でありながら防風性があり、フリースの内側は保温性を提供します。ジップアップデザインで着脱も簡単です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルな黒色とMONCLERのロゴがアクセントとなり、カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで活躍します。



- ブランド: MONCLER

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ロゴ: MONCLERロゴ

- 内側素材: フリース

- デザイン: ジップアップ



【特記事項】写真にありますようにチャックの先端が無くなっています。またナイロン側の背中に2cm程の引っ掻き傷があります。チャックは閉まります。

ご確認の上購入下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MONCLER

黒

ナイロンジャケット