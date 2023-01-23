『【9万相当 限定モデル】 BURTON HUG ボード142 ビンディングセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 55分に出品され03月07日 23時 55分に終了予定です。即決価格は12,040円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボード：BURTON HUG

定価58,800円

142cm（目安身長152-162cm）

V-ROCKERボード。

2012年モデルで現在は廃盤となっているモデルですが、日本の小柄な女性向けに販売されたモデルになります。（初心者向けのボードになります。）



日本限定モデルの「Hug(ハグ)」は、逆エッジを減らし操作性を高めたV-ロッカー構造に、日本人ガールズライダーの脚力でも無理なく乗れるようなフレックスを採用しています。

初めてのボードには安定性があって逆エッジになりにくいロッカーボードがオススメ☆

非常に扱いやすい定番モデルで初級者から中級者までお使い頂けますので、是非ご検討下さい！



ビンディング

メーカー: BURTON

シリーズ:mission ミッション

定価35,000円程

状態:使用に伴うキズ汚れあり。写真にてご確認ください。

サイズ:Ｓ

長年BURTONのビンディングとしてラインアップを飾っている「ミッション」はオールラウンドに汎用性のあるモデルです。



【商品説明】

●バートンで統一された流通の少ない限定モデルになっています。

●基本の滑り、フリーランの上達、ステップアップを目指すなら外せない組み合わせとなっております。

●とても扱いやすいキボードになりますので、安定した滑りと、スムーズなターンが可能で、オールラウンドで活躍できるボードです。

これからボードを始める初心者の方にもおススメです！

屋外用品ですので多少の傷、汚れはございますが、まだまだ使用可能です。

写真にて状態を確認頂き、ご購入下さい。



【梱包.発送】

■エアキャップで包み、ヤマト運輸のスキースノボ便を使って発送致します。

発送は即日、もしくは翌日に対応させていただきます。

即購入歓迎です。

新品ではございませんので、気になる際は写真希望や、お気軽にコメントくださいませ。

コメントもなるべく早く回答致します。



管理No.32 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スノーボード 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 140cm-145cm未満 ブランド: バートン