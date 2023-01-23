『新品Burberryバーバリーglove カシミヤグローブ 手袋 ツートン ロゴ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月14日 08時 58分に出品され05月14日 08時 58分に終了予定です。即決価格は11,765円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【brand】

BURBERRY（バーバリー）



【item】

A-1 G CORE cashmere globe



【colour】

archive beige / black



【size】

M-L

※全長（中指の先まで）約27cm

素人採寸です



【material】

カシミヤ98%

ポリミアド1%

エラスタン 1%





海外正規セレクトショップ にて

2024年購入品です

未使用のまま保管していました

ご検討宜しくお願い致しますm(_ _)m





素材···カシミヤ



カラー···ベージュ



手袋形···5本指 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

小物 タグ 新品Burberryバーバリーglove

カシミヤグローブ

手袋

ツートン

ロゴ