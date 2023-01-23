『GUESS Originals Puffer Parka M3BL02WEZRO【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 04時 18分に出品され03月27日 04時 18分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在936件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 昨年11月頃に購入した中綿のダウンコートです。Mサイズですが大き目の作りです。

一度室内で試着しただけなので、新品同様です。（従って外出はしていません）

神経質な方はご遠慮下さい。また、ノーリターン、ノークレームでお願いします。



迷彩柄で一見厳つく見えますが、寒い時期の外出の装いに個性を持たせたい方にはぴったりのアイテムだと思います。

フードはついていますが、着脱はできません。



カラー···グリーン



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ゲス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ GUESS

Originals

Puffer

Parka

M3BL02WEZRO