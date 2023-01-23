『ケティ ロング ダウンコート フォックスファー フード 3WAY アイボリー L【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 13時 05分に出品され04月11日 13時 05分に終了予定です。即決価格は9,282円に設定されています。現在531件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

ketty luxury

ケティ ロング ダウンコート フォックスファー フード 3WAY Aライン アイボリー

フード、ファー取り外し可能



○サイズ

3サイズ（L相当）



肩幅40cm

身幅49cm

袖丈61cm

着丈88cm



平置き実寸。



着画はお断りいたします



○状態

目立った汚れもなくまだまだ気持ち良くご着用頂けます。

○カラー

アイボリー 白

○素材

内タグの写真を参照ください

○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済み商品

その他ネット購入 不要になった私物 など



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ケティ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ケティ

ロング

ダウンコート

フォックスファー

フード

3WAY

アイボリー

L