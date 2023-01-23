『希少✨ MONCLER ヴィンテージ ski wear ダウンジャケット【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 05時 58分に出品され03月26日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,502円に設定されています。現在235件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございますm(_ _)m



サイズ

身幅/着丈

57/63



MONCLER ヴィンテージ vintage スキーウェア

エメラルドグリーン



擦れ、破れはないですがヴィンテージの為薄汚れあり



こちらのアイテムは自身で使用、着用していない為、サイズ感等は採寸をご参考にお願い致します。



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✄-------------------‐------- ✄ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少✨

MONCLER

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ski

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ダウンジャケット