『toy様専用 カナダグース ダウン Jasper Parka Heritage【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月17日 06時 38分に出品され03月17日 06時 38分に終了予定です。即決価格は37,400円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 自己紹介文必読です。まとめ買い歓迎♪



こちら2回着用しました。

伊勢丹新宿店にて購入。

canada goose,ダウンジャケット

ブラック,M



シンプルかつスタイリッシュなデザインが支持されつづけるクラッシックなダウンパーカーです。取り外し可能なコヨーテファーと最大限の保温性を発揮するアークティックテック®生地が寒い空気から保護します。スリムなシルエットとフロントボタンのディテールが洗練された印象を与えます。



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メンズ

ジャケット・アウター タグ toy様専用

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