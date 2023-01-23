『訳あり ノースフェイス ダウンジャケット サミットシリーズ イエロー メンズL【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月26日 05時 58分に出品され03月26日 05時 58分に終了予定です。即決価格は12,155円に設定されています。現在145件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】





□商品名：ノースフェイス ダウンジャケット サミットシリーズ HYVENT 800fill イエロー メンズL









□カラー：イエロー









□サイズ：メンズL









状態：古着なので使用感はあります。

前面と腕に汚れ、シワ、首元油汚れがありですがまだまだ使用可能です。











★当方はたばこは吸っておらず、ペットもいないです。



！！重要！！

中古品になりますので、ご理解いただいた上でのご購入をお願いいたします！返品交換不可です。





プロフィール特典ありますので

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2-2 31216 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 訳あり ノースフェイス ダウンジャケット サミットシリーズ イエロー メンズL