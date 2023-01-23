『極美品 モンベル 男女兼用 パーマフロストダウンパーカー パーマフロストダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 19時 28分に出品され04月07日 19時 28分に終了予定です。即決価格は11,667円に設定されています。現在855件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岩手県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価￥35200



クリーニングに出したばかりなのでダウンはフカフカです。

昨年購入し、室内で数回着用しました。



男女兼用xsですのでレディースのМサイズ相当くらいかと思います。





身幅約55㌢

着丈約67㌢



軽くてとても暖かいです





ダウンの保温力を最大限に引き出すボックス構造により、抜群の保温性を発揮するパーカです。アウターとしての機能と優れた保温性を備え、さまざまな気象条件下で活躍します。

※完全防水ではありません。



仕様

【素材】表地:ウィンドストッパー®ファブリクス バイ ゴアテックス ラボ[表:30デニール・バリスティック®ナイロン・リップストップ]

裏地:20デニール・バリスティック®ナイロン・タフタ[帯電防止加工]

中綿:800フィルパワー・EXダウン

【平均重量】558g

【特長】ダウンプルーフ加工/デュアルアクスルフード/アクアテクト®ジッパー/ジッパー付きポケット3個（胸1、腰2）/ジッパーがあごに当たらない仕様/リードイン・コードシステム/アルパインカフ/スタッフバッグ付き





軽くてとても暖かいです。



圧縮して発送させて頂きます。

ご了承下さい。

中古品にご理解頂ける方のご購入お待ちしております。

























































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素材(詰め物)...ダウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品 モンベル 男女兼用 パーマフロストダウンパーカー パーマフロストダウン