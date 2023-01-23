『パタゴニア 00s パフジャケット ネイビー M フード付き 中綿 廃盤 希少【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月20日 16時 29分に出品され03月20日 16時 29分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在727件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 おおよその実寸/ cm

肩幅54,5 身幅61,5 袖丈67,5 着丈襟下74



廃盤00sパタゴニア パフジャケット

ネイビー Mサイズ フード付



洗濯可能な中綿で、ボリュームの割に軽量で使い勝手の良いジャケット。2003年頃の仕様です。ネイビーはあまり見ないです。欠損しがちなフードもあります。フードが着脱できるので状況に応じて着方を変えることができます。



擦れ、染み、汚れ、ピンホール、使用感などあります。フードはほとんど未使用です。洗濯しています。



古着であることを考慮したうえでご検討ください。



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#ハピマンの部屋



カラー···ブルー



素材(詰め物)···ポリエステル(中綿)



型名···その他



柄···無地系 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア

00s

パフジャケット

ネイビー

M

フード付き

中綿

廃盤

希少