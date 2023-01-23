『★英国製★Burberrys 一枚袖 トレンチコート ヴィンテージ 古着 希少【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 13時 13分に出品され03月31日 13時 13分に終了予定です。即決価格は42,250円に設定されています。現在263件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★★お値引きについて★★

「もしお値下げしてもらえる場合はいくらまで可能でしょうか？」→特に決めていません

価格交渉の際は希望額をご提示ください

※大幅な値下げ要求のコメントはスルー&ブロックさせていただきます





サイズ感や着用者の身長、体重、商品の使用頻度等のご質問にはお答えしておりません

着画、画像追加は対応不可となります



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◾品名

Burberrys バーバリー オールドバーバリー

ロングトレンチコート 一枚袖 ビンテージ

レア イングランド製 ベルト付き old 古着 希少

MADE IN ENGLAND

















◾サイズ

表記サイズ 52 SHORT





平置き実寸(約 / ㎝)

着丈112(背面襟下～裾)

身幅66(脇～脇)

裄丈84



(素人採寸のため多少の誤差は了承ください)

















◾色

ベージュ















◾状態

裏地に若干の薄シミがございますが、外観に特に気になるようなシミ汚れダメージ等はなくコンディションは概ね良好です

(専門店でのクリーニング済み)





ビンテージ 品のため極端に神経質な方はご購入をお控えください

















◾その他

参考までに、175～180cm位の方でジャスト程度になると思いますが、念のため実寸もご確認ください

メンズ、レディース問わず大きめに着るのも良いかと思います



発送の際はできるだけコンパクトにして発送させていただきます























◾注意事項

画像と実物とで色味や状態などが若干異なる場合がございます



目立つキズ汚れなどはできる限り記載しておりますが、些細なものについては見落としなどあるかもしれません

神経質でない方のみご購入をお願いします

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メンズ、レディースを問わず他にもいろいろと出品しています 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★英国製★Burberrys

一枚袖

トレンチコート

ヴィンテージ

古着

希少