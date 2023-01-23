『DOLCE＆GABBANA/ドルチェ＆ガッバーナの山羊皮ダウンパーカー【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月12日 07時 40分に出品され05月12日 07時 40分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在637件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 DOLCE＆GABBANA/ドルチェ＆ガッバーナの山羊皮ダウンパーカー



数年前に正規店にて６０万円以上したと思います。



牛皮にくらべて非常に柔らいです。



中綿が入っているのでこれからの季節大活躍です。



ファスナー部分の塗装が少し剥がれているのとフード部分に５㎜程のスレがあります。



非常に柔らかい羊皮になりますので若干の色ムラ、スレ、ヨレは御座います。

写真にてご確認の上ご購入下さい。



カラー：ブラウン



サイズ：４６



身幅：約５０㎝（脇下で測っています）写真掲載



着丈：約６７㎝（写真掲載）



身長172㎝体重66㎏でちょうどいい感じのサイズです。



附属品は御座いません。



画像でよく判断していただき、購入後はクレームや返品はなしでお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: ディーアンドジー／ドルチェアンドガッバーナ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DOLCE＆GABBANA/ドルチェ＆ガッバーナの山羊皮ダウンパーカー