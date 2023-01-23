『Archive N-3B ダウンジャケット フェザー ヴィンテージ フェード【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月08日 07時 20分に出品され03月08日 07時 20分に終了予定です。即決価格は7,605円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品概要】Archive N-3B ダウンジャケット フェザー ヴィンテージ フェード Ralph Lauren



【サイズ】S



【実寸】身幅52cm着丈73cm裄丈81cm



【カラー】グレー



【生産国、素材】画像参照





【コンディション】C(毛抜け、内側穴)



S 新品タグ付き

A 数回使用の美品

B 目立つダメージ、汚れが見当たらない状態

C 外観にスレ、汚れは見られるが着用に問題のない程度

D 目立つ不備があり、使用感が強いお品



中古品なのでご理解の上、ご検討お願いします^_^



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