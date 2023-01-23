『tossy 様 【超美品】別注 カリマー アリーテ パーカー ブラック M【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 09時 36分に出品され04月18日 09時 36分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在161件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 karrimor

nano universe 別注

arete ventilation parka

ナノユニバース 別注 カリマー アリーテ

（写真1枚目はサイトのものになります）



カラー ブラック

サイズ M 詳細は画像にてご確認ください

別注品でブラックロゴに一目惚れして購入しましたが、アークテリクス等、似たようなアウターが多くなってしまったため、手放すことにしました。

2回ほど近くの買い物時に着用しただけの新品同様品ですが、あくまでも中古品につき、ご理解の上ご購入ください。



以下、ナノユニバース サイトより



『シンプルなディテールに機能性を詰め込んだ1着』

防風性・摩耗性及びストレッチ性に優れたソフトシェルフーディー。 透湿防水性フィルム入り素材、肌に接触する裏側へはグリッド構造のトリコット素材を圧着させた為、 肌離れが良く衣服内部の通気性も確保した1枚。 前モデルから伸縮性を向上させ、より高い可動域を確保。 街着としてはもちろん、アウトドアやスポーツシーンでも頼れるアイテムです。

ーDETAILー

・使いやすいベーシックなシルエットとサイズ感

・複数のポケットを搭載し、収納力を確保

・裾のドロストで、シルエットの変化を楽しめる◎

ーFABRICー

・防風性、摩耗性、ストレッチ性に優れたアイテム

・透湿防水性フィルム入り素材使用

・肌離れの良いグリッド構造トリコット素材使用



メーカーNo:101455



karrimor（カリマー）



素材

表側: ポリエステル90%, ポリウレタン10% 裏側: ポリエステル100%



重さ

729g



種類···ソフトシェルジャケット



性別···メンズ 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カリマー

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

アウトドア

登山ウェア・アウトドアウェア タグ tossy

様

【超美品】別注

カリマー

アリーテ

パーカー



ブラック

M