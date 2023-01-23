『00s BURTON メッセンジャーバッグ ブルー アーカイブ tech y2k【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 08時 41分に出品され03月03日 08時 41分に終了予定です。即決価格は12,900円に設定されています。現在201件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️Item Name バートン メッセンジャーバッグ



▪️Color ブルー



▪️Size



・縦 約32cm

・横 約44cm



▪️Condition こちらの商品は 【A】ランクです。



【N】未使用新品、展示品、デッドストックなど。

【S】ほぼ新品。数回着用程度の状態

【A】軽い使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや大きな汚れはない

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。



▪️商品説明



BURTONのメッセンジャーバッグになります。

アーカイブのかなりデザインに凝っていた頃のアイテムです。



イヤホンジャックがついており、

ベルトはスノーブーツを締め上げるパーツが使用されているなど、スノーボードブランドらしいデザインです。



※イヤホンジャックの動作は未確認です。



厚手のパッドを使用しているため背負い心地もよく、外側ポケット×1 内側ポケット×5 と大容量です。



フチとベルトはトーンを変えたブルーで統一しているのでまとまった印象です。



使用感はあまりありませんが、小さなシミなどが数ヶ所ございます。



バートンのこの類は00sのOAKLEYに通じるものがあり好きな方も多いと思うので是非ご検討くださいませ。



【※ご注意事項※】



出品している商品は基本的にユーズドとなります。

商品のチェックは行っておりますが、非常に小さな穴や汚れなど見落としてしまう場合もございます。



古着としてその点も特徴として捉えていただける方のみご購入をお願いいたします。



購入後のキャンセル、返品は明らかな当方の過失を除き、

お断りしておりますので予めご了承くださいませ。



・48時間以内にお支払い可能な方のみご購入をお願いしております。

お支払いが無い場合はキャンセルをさせていただく場合がございます。



何か気になる事がございましたらご購入前にご質問くださいませ。



商品の発送は出来うる限り迅速に行っております。

基本的に2日以内に手配をいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: バートン

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 00s

BURTON

メッセンジャーバッグ

ブルー

アーカイブ

tech

y2k