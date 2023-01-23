『THE NORTH FACE(ザノースフェイス)【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 13時 58分に出品され03月21日 13時 58分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在435件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスダウンジャケット



・ご覧いただきありがとうございます。





☆商品説明

・ブランド

THE NORTH FACE(ザノースフェイス)



・色柄

レッド、ブラウン、ホワイト、チェック



・刺繍、ワンポイント



ダウンは800フィルの温かさ。





☆商品状態について☆

とても暖かい、良い一枚です。

真冬の必需品の一品です。



☆サイズ詳細 （単位：cm）



・サイズ表記： 90 実寸サイズ: L



平置き採寸



着丈69

身幅54

袖丈63



※多少の誤差は、ご了承下さい。



☆おすすめポイント

大人気ノースフェイスのダウンジャケット。

アウトドアからカジュアルまで様々なシーンでおしゃれに^_^

この冬の一枚にいかがですか？^_^



☆配送方法

ご購入から1、2日以内に発送させて頂きます。



ご安心してご購入頂ければと思います。





性別...メンズ



特徴...保温/防寒 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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登山ウェア・アウトドアウェア タグ THE

NORTH

FACE(ザノースフェイス)