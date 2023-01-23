『早い者勝ち【パタゴニア】ダスパーカー ダウン ツギハギ ブラック Ｍサイズ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 18時 10分に出品され03月17日 18時 10分に終了予定です。即決価格は19,453円に設定されています。現在249件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 patagonia パタゴニア



ダスパーカー



ツギハギ ブラック



サイズ Ｍ





ダスパーカーの中でも希少なツギハギです！

製造期間が短く数が少ないくブラックは大変人気のあるアイテムです！

サイズはユニセックスで着れちゃうＭです。

内側に変色、右肘にダメージあります。フード裏のドローコードの留め具が欠損していますがが隠れるため目立ちにくくなっています。ファスナーは問題ありません。

写真にて状態の確認よろしくお願いいたします。





平置き採寸 サイズガイド



肩幅 約53cm 肩幅：肩～肩

身幅 約63cm 身幅：脇下～脇下

着丈 約75cm 着丈：背面中心部 襟の付け根～裾

袖丈 約65cm 袖丈：肩～袖先





※若干の誤差はご了承ください



【アパレル】#AMAGIYAアパレル



【ジャケット】#AMAGIYAジャケット



【パタゴニア】#AMAGIYAパタゴニア



【アパレル＆本】#AMAGIYAアパレル＆本





【お値引き】

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【値上げ】

「いいね！」の数に比例して値上げします。



【発送方法】

基本的に匿名配送です。



主にゆうパケットポストを利用してます。

その為、圧縮して発送する場合もあります。



圧縮してほしくない方は着払いにて対応します。

購入前に相談して下さい。





【保管方法】

クローゼットに保管しています。



ペットは飼っておらず喫煙者もいません(^^)





他にも何か気になる点がございましたら

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ご検討感謝いたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 早い者勝ち【パタゴニア】ダスパーカー ダウン ツギハギ ブラック Ｍサイズ