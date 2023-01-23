『hugoboss ボス 切り替えダウン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月03日 20時 35分に出品され03月03日 20時 35分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在285件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ボスの切り替えダウンです。



シャツとダウンの組み合わせです。



袖部分は多少の使用感ありです。



サイズはM 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ヒューゴボス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ hugoboss

ボス 切り替えダウン