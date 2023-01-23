『ヴィンテージ 90sATELIER SAB for men Fサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 14時 55分に出品され03月28日 14時 55分に終了予定です。即決価格は12,400円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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超貴重なヴィンテージの90sATELIER SABダウンパーカーです。表のコートパーカーと内のダウンの2枚組み合わせた特殊なデザインです。内と外はジッパーと袖部分でボタンで留められます内のダウンはリバーシブルで着られます。1着でコート・パーカー・ダウン（裏表2通り）・寒い時は組み合わせての5wayの使い勝手があります。コートは腰の部分で中の紐でサイズ調整が出来ます。※コートの左胸内側に破れではありませんが裁縫がほつれて穴があります。写真最後参照（そのままでも支障無く着用出来ますが気になる方は手縫いかショップで修理可能です）完全に揃った状態ではもう2度と出てこないかもしれない逸品です。‼️



OUT コート Fサイズ

肩幅 62cm

身幅 67cm

着丈 81cm

袖丈 60cm

カラー グレー

表地 綿 55%

ポリエステル 45%

裏地 ポリエステル 100%



IN ダウン Fサイズ

バッグロゴ 刺繍

肩幅 54cm

身幅 58cm

着丈 68cm

袖丈 56cm

カラー グレー

表地 綿 55%

ポリエステル45%

中綿 ダウン 80%

フェザー 20%

素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



used品という事をご理解いただいた上でご購入をお願い致します。



素材(詰め物)···ダウン

素材(詰め物)···ダウン、フェザー

カラー···グレー

種類···ダウンジャケット(ショート/ミドル丈)



※多少、圧縮してコンパクトにして発送させていただきます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: アトリエサブフォーメン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ヴィンテージ 90sATELIER

SAB



for



men



Fサイズ