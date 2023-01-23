『ポロバイラルフローレン ダウン リバーシブル ブラック ベージュ POLO【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月05日 16時 40分に出品され04月05日 16時 40分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在345件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Polo By Ralph Lauren

ポロバイラルフローレン ダウン リバーシブル



■ブランド:Polo By Ralph Lauren

ポロバイラルフローレン

■サイズ:L

■カラー: 黒 ベージュ

■素材:綿 ダウン80% フェザー20%

■素人採寸 参考まで

肩幅 54cm

身幅 62cm

着丈 77cm

袖丈 60-61cm



#ラルフローレン



11月にダブルクリーニングに出した状態のまま未着用です。

ベージュ側のポケットなどに若干の色移りが見られます。



発送は年明けになります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L ブランド: ポロバイラルフローレン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ポロバイラルフローレン ダウン リバーシブル

ブラック

ベージュ

POLO