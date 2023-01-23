『ジョシュアエリス プライマリーブラックウォッチ 大判ストール ピンク【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月16日 06時 07分に出品され03月16日 06時 07分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在243件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Joshua Ellisの本店から取り寄せた商品です。

毎年プレミアムのクリーニングに出しながら数年間使っておりました。

新しい柄を購入しましたので出品いたします。

写真撮影のために袋から出しましたが、クリーニング済みです。



プライマリーブラックシリーズ

ピンクXブラウン

サイズ...約190cmx70cm（房除く）



汚れや破れなど特に見当たりませんが、中古であることをご理解いただけた上でご購入くださる方にぜひお譲りしたく思います。



カラー...ピンク

柄・デザイン...チェック

素材...カシミヤ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョシュアエリス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ジョシュアエリス

プライマリーブラックウォッチ



大判ストール

ピンク