『【LOUIS VUITTON 】ルイヴィトンモノグラム ストール【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月22日 01時 02分に出品され03月22日 01時 02分に終了予定です。即決価格は13,900円に設定されています。現在965件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 LOUIS VUITTON ルイヴィトンモノグラムストール

になります。



【ブランド】

LOUIS VUITTON



【カラー】

ブラック×グレーカーキシルバー系



【サイズ】

全長 約160cm

幅 約44cm



【素材】

56%アセテート

44%シルク



【特徴】

生地が二枚重ねになっており

表裏がリバーシブルの様に

違う色が出て首に巻くと様々な表情が

楽しめるデザインで素敵なストールです。



【状態】

数回使用しております。

その後は自宅保管の為、シワは多数御座います。

ご理解頂ける方でお願いします。

箱は御座いません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 【LOUIS

VUITTON

】ルイヴィトンモノグラム ストール