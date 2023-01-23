『エルメス カレ90 TURBANS DES REINES 王女のターバン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 15時 02分に出品され03月27日 15時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在669件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エルメス カレ90 TURBANS DES REINES 王女のターバン

になります。



しばらく自宅保管していたお品です、クリーニングをしてから保管してましたが、小さいシミがありました。

なるべく写真にとりました。

ご理解頂ける方にお願い致します。



サイズ 約90センチ✖️約90センチ

品質 シルク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス カレ90

TURBANS

DES

REINES

王女のターバン