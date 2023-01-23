『trapstar ダウンジャケット【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月09日 12時 23分に出品され04月09日 12時 23分に終了予定です。即決価格は9,316円に設定されています。現在522件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 trapstar ダウンジャケット

去年友達から頂きました。

友達は正規品と言っていました。

お金がないので仕方なく売ります。

少しボロボロで破れているところが一つと

チャックのマークが取れています。

着るのには支障はなく破れているところは見えません。そんなに破れてないので縫えると思います。

お値下げ可能です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 傷や汚れあり 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ trapstar

ダウンジャケット