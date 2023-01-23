『ノースフェイス デニムエルベスジャケット 入手困難【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 00時 03分に出品され04月07日 00時 03分に終了予定です。即決価格は25,000円に設定されています。現在548件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【サイズ】表記サイズ L

（約）着丈71cm、身幅55.5cm、桁丈80.5cm

※平置き採寸となります。

若干の誤差はご容赦ください。

【カラー】

ブラック

【素材】

ナイロン100%（コーティング等樹脂加工）

ダウン80%、フェザー20%



【付属品】

付属なし

【状態ランク】

新品未使用

【商品説明】

一部の直営店が別注モデルとして発注した商品の為

かなり数は少ないです。新品は無いに等しいです。

デニム生地でゴアテックス加工されております。

なんといっても保温性が高く、真冬でも中はロンTで対応可能！

１点限り

他のフリマアプリと平行出品しております。

売り切れの際はご理解ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス デニムエルベスジャケット 入手困難