『国内正規品 アークテリクス ベータジャケット ブラックサファイア Sサイズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月25日 00時 25分に出品され03月25日 00時 25分に終了予定です。即決価格は20,240円に設定されています。現在742件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 アークテリクス ベータジャケット ブラックサファイアSサイズ



ARCTERYX "Beta Jacket"

カラー(Black Sapphire)

品番：7584

素材

NYLON100%(N30p 3L GORE-TEX with C-knit backer technology)

重量：300g

Sサイズ



3L GORE-TEXを使用した定番シェルジャケットです。防水・防風・通気性に優れた３レイヤーGORE-TEXと柔軟性のあるGORE Cニットを裏地に採用し、2つのGORE-TEX繊維が静粛性と柔らかさに加えて、高い透湿性を発揮するように設計されています。スリムなフードは1度引くだけで素早く調節でき、トリムフィット シルエットは、軽めのレイヤリングに最適。また動きやすさを重視したパターンを採用しています。



国内正規品。

バードエイド（BIRD AID）をおつけします。



店舗の方で試着した時はしっくりきたのですが、サイズ感がしっくりこなくなり、着用していなかったので出品いたします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>登山ウェア・アウトドアウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: アークテリクス

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