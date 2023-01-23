『【PRADA】プラダ★カナパ★美品【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 08時 24分に出品され04月19日 08時 24分に終了予定です。即決価格は14,040円に設定されています。現在827件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...ブルー

素材...キャンバス/コットン

特徴...マチあり

プラダ/型名...カナパ

プラダ/柄/種類...キャンバス

プラダ/バッグサイズ...S



サイズはSになります。

画像にある物が全てです。

角は多少白っぽくなっている程度で擦れはないようです。

ハンドル用のスカーフをハンドルに巻いていたので、それほど傷みはありません。

こちらのスカーフは、エルメスのようですが、エルメスではありません。

必要の方には一緒に送ります。

ショルダーは殆ど使用していませんので、未使用に近い状態です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 【PRADA】プラダ★カナパ★美品